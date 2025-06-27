أسماء أبو اليزيد: يحب شخصيتي في فات الميعاد وفخورة بفريق العمل| خاص

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل فات الميعاد، مؤكدة أن شخصية “بسمة” التي تجسدها في العمل قريبة جدًا من قلبها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “بحب بسمة جدًا، وشايفة إنها حاولت تنقذ جوازها وبيتها لآخر لحظة، وبيتهيألي إنها شبه ستات كتير حوالينا”.

وأضافت أسماء أبو اليزيد:"كل الممثلين اللي شاركوا في العمل بحبهم جدًا، وكلهم ما شاء الله منورين في أدوارهم، وأنا فخورة إني كنت جزء من فريق العمل ده”.

وعبرت عن شعورها تجاه التعاون المستمر مع الفنان أحمد مجدي الذي يشارك في بطولة العمل بدور زوجها قائلة: “أحمد مجدي جميل وشاطر، وبحب نشتغل سوا جدًا”.

أما عن توقيت عرض المسلسل، فقالت أسماء أبو اليزيد: “توقيت العرض الحالي هو الأنسب، وده من عند ربنا، الحمد لله”.



‏‎مسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.



‏‎يذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.