قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة أعمال تتبرع بقيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث إقليمي المنوفية
ترامب: زيارة نتنياهو المقبلة إلى واشنطن احتفالًا بتدمير منشآت إيران النووية
الشيخ خالد الجندي: هذه أفضل الفروض وأنواعها
أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
ترامب: نتنياهو يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة
بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني.. شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفض
زاهي حواس يوقع 4 كتب في شيكاغو بعد محاضرته عن أسرار الحضارة المصرية
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية
ماذا يقول المسلم في أذكار المساء؟.. 13 كلمة لقضاء الديون ومنع الفقر
إعلام إيراني: القبض على 50 عميلا للموساد خلال الأسبوعين الماضيين
متى صيام يوم عاشوراء 2025 وفضله وهل يجوز إفراد صيام يوم السبت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي رضوان يشارك جمهوره فيديو جديدا لابنته كايلا

كايلا رامي رضوان
كايلا رامي رضوان
منار نور

شارك الإعلامي رامي رضوان متابعيه لحظة طريفة وجميلة لابنته «كايلا»، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهرت فيه وهي تشارك في أحد التريندات الشهيرة عبر تطبيق «تيك توك».

وجاء الفيديو بصوت صانعة المحتوى الشهيرة «أم زياد»، ضمن تريند «مش فهماها ولا هي فهماني شكلنا هنتعب مع بعض في الطيارة»، والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق آلاف المشاركات بين المستخدمين.

وعلق رضوان على الفيديو قائلًا:"ما هذا الذي؟ عسل حبيبتي.. ربنا يحفظك ويبارك فيكي."

رد الإعلامي رامي رضوان على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، ومعبّرًا عن استيائه من انتشار الأكاذيب على بعض الصفحات غير الموثوقة.

وكتب رضوان في منشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة ورديئة تلهث، والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة!”.

وجاءت هذه الرسالة القوية ردًا على تداول بعض الحسابات لأخبار مغلوطة تفيد بانفصاله عن دنيا سمير غانم، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الثنائي يحظى بجمهور واسع، ويحرصان على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، حيث لم تصدر عنهما أي تصريحات رسمية في هذا السياق سوى نفي الشائعات المتداولة.


تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة الشهر المقبل بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .


يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس  وغيرهم.

رامي رضوان كايلا رامي رضولان دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

أكثر من 14 مليون شخص "مهددون بالموت" بسبب ترامب

العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

ترشيحاتنا

هاني الناظر

ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

الابراج

أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

الاوريو

طريقة عمل عصير الأوريو في المنزل

بالصور

طريقة عمل آيس كريم البطيخ في 10 دقائق.. وصفة سهلة ومنعشة

طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

رغم حرارة الصيف التهابات الجيوب الأنفية لا تختفي.. إليك خطوات الوقاية والعلاج

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف
طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف
طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

بدون أدوية.. خطوات فعالة للسيطرة على السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

فيديو

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

ايتن عامر

عشان ولادنا.. طليق أيتن عامر يفاجئها بتصرف غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد