رامي رضوان يشارك جمهوره فيديو جديدا لابنته كايلا

شارك الإعلامي رامي رضوان متابعيه لحظة طريفة وجميلة لابنته «كايلا»، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهرت فيه وهي تشارك في أحد التريندات الشهيرة عبر تطبيق «تيك توك».

وجاء الفيديو بصوت صانعة المحتوى الشهيرة «أم زياد»، ضمن تريند «مش فهماها ولا هي فهماني شكلنا هنتعب مع بعض في الطيارة»، والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق آلاف المشاركات بين المستخدمين.

وعلق رضوان على الفيديو قائلًا:"ما هذا الذي؟ عسل حبيبتي.. ربنا يحفظك ويبارك فيكي."

رد الإعلامي رامي رضوان على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، ومعبّرًا عن استيائه من انتشار الأكاذيب على بعض الصفحات غير الموثوقة.

وكتب رضوان في منشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة ورديئة تلهث، والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة!”.

وجاءت هذه الرسالة القوية ردًا على تداول بعض الحسابات لأخبار مغلوطة تفيد بانفصاله عن دنيا سمير غانم، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الثنائي يحظى بجمهور واسع، ويحرصان على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، حيث لم تصدر عنهما أي تصريحات رسمية في هذا السياق سوى نفي الشائعات المتداولة.



تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة الشهر المقبل بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .



يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم.