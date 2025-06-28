رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

رد الإعلامي رامي رضوان، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

https://youtube.com/shorts/DO73kibrwjI



وأعرب رضوان، عبر حسابه على “إنستجرام” عن استيائه من الصفحات التي تروج لمثل هذه الأكاذيب، مطالبًا الجمهور بعدم الالتفات إلى هذه المصادر غير الموثوقة.

وأكد أن حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء ولا تستحق هذا النوع من التدخلات، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة” الشهر المقبل، حيث تعود إلى السينما بعد فترة من الغياب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/DO73kibrwjI