قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي الأيام البيض في شهر محرم ؟.. 8 فضائل لمن يصومها
عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه
سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج
احذر 3 أفعال محرمة في شهر المحرم.. عقوبتها وخيمة والوقوع بها سهل
شرط حسام حسن لضم محمد شريف لمنتخب مصر
رئيس الوزراء: التصعيد الإسرائيلي تجاوز غزة ووصل لإيران.. والمنطقة على شفا الانفجار
متحور ستراتوس ينتشر بسرعة.. وخبراء: خطورته تظهر في هذه الحالة
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025
12 نعمة تجعلك تواظب على صلاة قيام الليل.. تعرف عليها
أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب| دنيا ماهر: هذا سر نجاحي في بـ 100 وش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025: فرص جديدة

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

من المرجح أن تحافظ على تنظيمك وتتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. قد يلجأ إليك الآخرون طلبًا للنصيحة أو الدعم. ستنجز أكثر إذا التزمت بخططك وتجنبت المشتتات. يوم مثمر وإيجابي بانتظارك..

توقعات برج العذراء عاطفيا 

النهج الهادئ والرصين سيؤدي إلى تفاعلات هادفة وروابط أقوى اليوم مع شريك الحياة.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

تجنب الأنشطة تحت الماء، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 سينجح الطلاب في اجتياز الامتحانات، قد يختار رجال الأعمال بثقة يومًا مناسبًا لإطلاق مفهوم أو فكرة جديدة تُحقق عوائد جيدة في الأيام القادمة. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

ابتعد عن ضغوط العمل وركز على إنجاز الأمور على أكمل وجه. قد تُتاح لك فرص جديدة عندما يُلاحظ أحدهم اجتهادك، لذا حافظ على احترافيتك وثقتك بنفسك. 

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد