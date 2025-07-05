قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلومينينسي يهزم الهلال ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025
أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025
مصادر لـ القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
موقف مؤثر.. محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة
حركة حماس: قدمنا ردا إيجابيا حول وقف إطلاق النار في غزة
الحزن والوجيعة يخيمان على أهالي كفر الزيات.. جنازة شعبية في وداع الشاب ضحية الجزيرة | صور وفيديو
العراق .. الكشف عن حقيقة انفجارات في محافظة السليمانية
إحالة 11 متهما في مشاجرة عين شمس للمحاكمة
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
لحظة إنسانية مؤثرة في كأس العالم للأندية.. دموع كانسيلو ونيفيز حزنا على رحيل جوتا
حريق هائل يلتهم شقة في عقار بالبساتين في القاهرة
الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..استمتع بلحظات دافئة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواليد الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو) يتميزون بذكاء اجتماعي وقدرة هائلة على التواصل. يميلون للتنوع ولديهم فضول دائم لاكتشاف الجديد .

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025

يوم مناسب لطرح أفكار جديدة في العمل، وستجد من يستمع لك. على الصعيد العاطفي، استمتع بلحظات دافئة مع الشريك أو بحديث لطيف إذا كنت أعزبًا. لا تهمل صحتك الذهنية، فبعض الراحة ضروري.

صفات برج الجوزاء

الجوزاء سريع التفكير، مرح، لكنه قد يعاني من التردد وتشتت الاهتمام. مرن بطباعه ويحب التجديد. قد يميل أحيانًا للقلق إذا شعر بالروتين .

مشاهير برج الجوزاء

من أبرز مشاهير الجوزاء: أنجلينا جولي ومحمد صلاح، حيث يعكسان روح التواصل والمواهب المتعددة 
 

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا فرص جديدة قد تظهر، تأثير كوكبي يساعدك على التواصل والمبادرة في العمل. لكن احرص على التركيز حتى لا تشتت طاقتك 
 

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا يسود جو من التفاؤل والجاذبية. قد تعيد التواصل مع شخص من الماضي أو تدخل علاقة جديدة مفعمة بالأمل 
 

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك بحاجة لانتباه أكبر؛ ممارسة اليوغا أو تمارين التنفس قد تفيد في تهدئة ذهنك وتحسين نوعية النوم 
 
 برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

العلماء يشيرون إلى أن التنوع مهم لك، لكن التشتت قد يؤثر على نتائجك. حاول تثبيت فكرتين أو مشروعين في الوقت نفسه لتحقيق أقصى استفادة 

برج الجوزاء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025 صفات برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسري جبر يُجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تشعر بالحب

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..تواصل مع الشريك

أبراج
أبراج
أبراج

برج الثور حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تبدو أكثر تركيزًا اليوم

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد