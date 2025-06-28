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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. أنصت ثم قرر

برج الجوزاء
برج الجوزاء
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو) ينتمي إلى الأبراج الهوائية، ويمثل رمز الفضول والتواصل. يمتاز مولود الجوزاء بسرعته الذهنية، وحبّه للتفاعل، وتعدد اهتماماته.

صفات برج الجوزاء

اجتماعي، مرح، وسريع البديهة.

قادر على التكيف بسهولة، لكنه قد يعاني من التشتت.

موسوس في العلاقات والمشاريع أحيانًا، وقد يتأرجح بين التردد والحماس.

مشاهير برج الجوزاء

أنجيلا جولي

من أبرزهم مارلين مونرو وأنجلينا جولي، والعديد من الشخصيات المتألقة التي تعكس تعدّدية الجوزاء.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

يوم مناسب لتصحيح المسارات والتخطيط لمستقبل أفضل. قد تنال اتصالات مهمة أو عرضًا لتوسيع نطاق عملك أو السفر في مهمة. استخدم ذكاءك الاجتماعي للنجاح، لكن احرص على عدم التسرع. 


برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يشير الفلك إلى يوم إيجابي في العلاقات؛ إذا كنت في علاقة، فهي تمر بتفاهم جيد وفرص لتعزيز الترابط. الأعزب أمام لقاء واعد يتحسس طريقه إلى قلبك، فكن منفتحًا وامنحه فرصة، ولكن لا تفرط في التعبير حتى تكون متأكدًا.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقة اليوم جيدة، لكنك بحاجة لراحة ذهنية. مارس تمارين تمدّد أو تنفس ليستعيد تركيزك، واحرص على نظام غذائي يدعم نشاطك المتعدد.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تحمل الفترة القادمة فرصًا للسفر، التعلم واكتساب مهارات جديدة. ينصحك الفلك بالتركيز على أهدافك واستثمار الوقت في اكتساب مزيد من التواصل والاحتفاظ بتوازنك الذهني. 

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