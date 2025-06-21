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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. ‌احتفظ بالوفاء دائمًا

برج الثور حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌احتفظ بالوفاء دائمًا
برج الثور حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌احتفظ بالوفاء دائمًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، يمتد برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو، وهو برج ترابي يتمتع بمزيج فريد من الصلابة والرومانسية. 

برج الثور حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌احتفظ بالوفاء دائمًا

مواليده يميلون إلى الاستقرار، عمليين، ويقدّرون الراحة والأمان في كل جانب من حياتهم.

صفات برج الثور

مواليد الثور يتميزون بالصبر والولاء، هم مخلصون في علاقاتهم ويملكون حسّاً عالياً بالجمال، منظمين ومحبّين للروتين. من ناحية أخرى، قد يظهرون عناداً شديداً وقد يرفضون التغيير بسرعة، مما يجعلهم عرضة للجمود أو التقدير المادي الزائد.

مشاهير برج الثور

نجد ضمن مشاهير برج الثور العالمية المغنية أديل، كما انجذبت شخصية مثل ميغان ماركل لجمال الروتين والثبات. عربياً تبرز الفنانة بشرى وليلي علوي والإعلامي إلياس الرحباني كرموز للثبات والجاذبية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بفرص تعاونية مهمة في العمل، خاصة بعد تكوين تحالفات خلال الأسبوع. مهنيًا تميل إلى النجاح من خلال الروتين المنظم والاتصال الواضح مع الزملاء، وهذا قد يلفت انتباه المسؤولين إليك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا يسود الاستقرار والمودة، وقد ترتبط بتجديد العلاقة عبر نشاطات مشتركة. على رغم بعض التحديات العائلية خلال الأسبوع، فإن تواصلك الدافئ ينقذ الموقف ويعيد التوازن للعلاقة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك تبدو مستقرة طالما التزمت بنظامك الروتيني. دخول الشمس إلى السرطان يتيح لك فرصة الانغماس في أنشطة تبني الاستقرار النفسي كالمشي في الهواء الطلق وممارسة تمارين هادئة.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

علم الفلك يشير إلى أن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد فرصًا مالية وربما هدايا مالية مفاجئة. التحديات قد تظهر وسط أواخر الأسبوع لكنك قادر على تخطيها بالصبر والتأمل المنظم. الفترة مناسبة لبناء رصيد مالي مستقر.

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