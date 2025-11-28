قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اكتشاف مدينة مدفونة منذ أكثر من 2500 عام.. ماذا وجدوا بداخلها؟

اكتشاف مدينة مدفونة
اكتشاف مدينة مدفونة
أحمد أيمن

أعلن علماء آثار عن «اكتشاف استثنائي» في قلب إيطاليا، يتمثل في شبكة أنفاق تحت الأرض في مدينة فيي (مدينة إتروسكانية قديمة)، يعود عمرها إلى أكثر من 2500 عام. 

استخدم الفريق روبوتًا متطورًا يُدعى ماجيلانو (Magellano، مُزوَّدًا بنظام تعليق شبيه بأنظمة تستخدم في المركبات الفضائية، لاستكشاف الأنفاق العميقة والضيقة التي لم يكن من الممكن الوصول إليها بالطرق التقليدية دون الإضرار بالموقع. 

ماذا كشفت الخرائط؟

المسح كشف أن المدينة لم تكن مجرد معقل عسكري بسيط هُزم أمام روما في 396 قبل الميلاد كما كان يُعتقد سابقًا، بل كانت مدينة متقدمة تخطيطًا وهندسةً. 

الشبكة تحت الأرض تمتد لأكثر من 23 كيلومترًا، وتضم أنظمة مياه معقدة، وهياكل دينية مخفية، وأنفاق تربط بين مناطق مختلفة: طقوس دينية، حصون دفاعية، ومناطق زراعية. 

من أبرز الاكتشافات أيضا: بركة طقسية بعرض نحو 20 مترًا قرب معبد مخصص للإله أبولو في الموقع المعروف بـبورتوناتشيو، هذه البركة كانت تستخدم في طقوس التطهير، ثم أعاد الرومان استغلالها لاحقًا. 

وبحسب العلماء، فإن التصميم الهندسي للأنفاق يشير إلى تخطيط دقيق يدمج بين العمارة الدينية، إدارة المياه، والدفاع، ما يعكس حضارة حضرية عالية التنظيم. 

ما أهمية الاكتشاف؟

أكد علماء الآثار، أن هذا الاكتشاف يضيف بعدًا جديدًا على فهمنا للحضارة الإتروسكانية، ويُظهر أن مدنهم لم تكن بسيطة أو مؤقتة، بل مدنًا مخططة بدقة مع بنى تحتية متطورة. 

كما أن استخدام الروبوت بدل الحفر التقليدي يعني الحفاظ على الموقع الأثري دون تعريضه للتلف — وهو نهج تمهيدي قد يغير مستقبل التنقيب الأثري. 

من الناحية الأكاديمية، هذا النوع من المسح الرقمي يُعد جزءًا من توجه أوسع نحو اعتماد التقنيات الحديثة (روبوتات، مسح جيوفيزيائي، تحليل رقمي) في علم الآثار، ما يساعد في كشف ما هو مدفون منذ قرون دون الإضرار بالتراث. 

جدير بالذكر أن مدينة فيي تقع على بُعد نحو 12–16 كيلومترًا شمال العاصمة الإيطالية روما، حيث كانت إحدى مدن رابطة الإتروسكان — وهي حضارة قديمة سيطرت على أجزاء من وسط إيطاليا قبل صعود روما. 

الهزيمة أمام روما في 396 قبل الميلاد كانت تُعتبر نهاية دورها كقوة سياسية مستقلة، لكن الاكتشاف الأخير يعيد النظر مرة أخرى إلى مدينة «فيي»، التي لم تكن مجرد مدينة مهزومة، بل مدينة حضارية بشبكة عمرانية وبنية تحتية متطورة. 

