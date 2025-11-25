قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعيون حمراء وأصابع طويلة.. اكتشاف أغرب كائن في هذه المنطقة| ما شكله؟

غابة الجان
غابة الجان
أمينة الدسوقي

أعلن فريق من الباحثين في بيرو ، عن اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتمتع بسمات غير مسبوقة، أبرزها عينان حمراوان كبيرتان وأصابع طويلة بشكل لافت، وذلك في أحد أكثر الأماكن عزلة داخل غابات الأنديز. 

وقد أثار هذا الاكتشاف اهتماماً واسعاً في الأوساط العلمية نظراً لغرابة الخصائص الشكلية لهذا الكائن.

تسمية تكريمية للمحافظ البيئي مانويل ريوس

وأطلق العلماء على الضفدع الجديد اسم Phrynopus manuelriosi تكريماً للمهندس والناشط البيئي البيروفي مانويل ريوس، تقديراً لجهوده في حماية التراث الطبيعي لبلاده على مدى عقود.

اكتشاف داخل أعماق منتزه ياناتشاغا-تشيميلين

تم العثور على الضفدع داخل منتزه ياناتشاغا-تشيميلين الوطني الواقع في قلب جبال الأنديز، خلال مسح روتيني للتنوع البيولوجي ويبلغ طول الضفدع المكتشف نحو بوصة واحدة فقط، لكنه يتمتع بملامح مميزة تشمل:

عيون حمراء بارزة

جسم رشيق

علامات لونية فريدة على الجانبين والأرجل

درجات لون تتراوح بين البني الفاتح والمصفر

بقع حمراء زاهية تمنحه مظهراً استثنائياً


بحث استمر سنوات يكشف نوعاً جديداً بالكامل

بدأت رحلة البحث في عام 2010، حين توجه فريق متخصص من عدة مؤسسات علمية لدراسة البرمائيات في المنطقة.

وعلى مدار سنوات من الجولات الليلية، لاحظ الباحثون ضفادع تختلف عن كل الأنواع المألوفة.

وبعد سلسلة تحليلات دقيقة، شملت فحص الحمض النووي، تأكد الفريق أن الكائن المكتشف ينتمي إلى نوع جديد ضمن جنس Phrynopus.

ضفدع “غابة الجان” موطن غامض على ارتفاع شاهق

يعيش هذا الضفدع في منطقة تُعرف بـ “غابة الجان” غابة كثيفة تقع على ارتفاع يبلغ نحو 10,760 قدماً، وتتميز ببرودة الطقس وغناها بالنباتات، ما يجعلها موطناً مثالياً للأنواع النادرة التي يصعب رصدها.

أهمية بيئية تؤكد ضرورة الحماية

تسلط الدراسة الضوء على مدى أهمية هذه البيئة الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، إذ يمثل وجود هذا الضفدع دليلاً على الدور الحيوي لتلك الغابات في حماية الأنواع الفريدة.

ورغم أن المنطقة محمية، أعرب الباحثون عن قلقهم من تدهور بعض المواطن القريبة بسبب الأنشطة البشرية، ما قد يهدد بقاء الضفدع مستقبلاً.

دعوات لتعزيز الجهود البحثية والبيئية

وأكد الفريق العلمي ضرورة حماية هذه الغابات من التعديات لضمان بقاء الأنواع النادرة التي تعتمد على هذا الموطن. 

كما يمثل هذا الاكتشاف تكريماً لجهود مانويل ريوس وإسهاماً مهماً في فهم الحياة البرية داخل منظومة الأنديز الجبلية.

ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام دراسات جديدة لفهم سلوك الكائن المكتشف وحماية بيئته الطبيعية للأجيال القادمة.
 

بيرو اكتشاف نوع جديد من الضفادع مانويل ريوس منتزه ياناتشاغا تشيميلين الوطني غابة الجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

ترشيحاتنا

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد