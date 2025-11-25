تفاصيل الفرز في انتخابات النواب بمحافظة دمياط .. فيديو

أكدت مراسلة صدى البلد من محافظة دمياط، أن عملية الفرز تُجرى داخل اللجنة مع الفصل بين الأصوات الصحيحة والباطلة، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من الفرز سيأخذ وكلاء المرشحين صورًا من الحصر العددي لضمان الشفافية.

وقالت مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" في تغطية خاصة لانتخابات النواب 2025، إن أحد المرشحين حاول التهجم على مركز الشرطة في مدينة فارسكور ، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت الواقعة وتولت التحفظ عليه.

وأضافت أن الأشخاص الذين كانوا برفقة المرشح يبلغ عددهم نحو 12 شخصًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.