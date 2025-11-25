قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب المركزي للمحاسبات بالكشف عن التجاوزات المالية بالانتخابات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تقوم بعمل عالمي، مشيرًا إلى أن أي شخص يقدم لجنة ويوزع أموالًا يرتكب جريمة، مضيفًا أن المرحلة الأولى شهدت مخالفات للعملية الانتخابية.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن الداخلية وجهت ضربات قوية لكل من يحاول العبث بالانتخابات، لضمان سيرها في أجواء نزيهة وشفافة.

أضاف أن اللافت للنظر هو وجود أموال، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين يمتلكون هذه الأموال، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة المسؤولة عن متابعة الأحزاب وكشف أي تجاوزات مالية.

أوضح موسى أن هناك أرقامًا كبيرة تُتداول عن الأموال المستخدمة في الانتخابات، لكن لا توجد معلومات دقيقة إلا بعد تحري الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سيكشف عن حجم الإنفاق الفعلي للأحزاب والمرشحين.

أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترصد أي مخالفات لتجاوز الحد المسموح به من الإنفاق المالي للأحزاب والمرشحين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

https://www.facebook.com/share/v/1GciZcaxm8/

وتابع: كان هناك شخص يمسك الميكروفون ويحث الناخبين بعدم التصويت لفلان، وقامت وزارة الداخلية بالقبض عليه في كفر الشيخ.

أحمد موسى الانتخابات البرلمانية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مسلسل كارثة طبيعية

مؤلف «كارثة طبيعية» يعلق علn تفاعل الجمهور مع توقعات النهاية

احمد ثروت وزوجته

المخرج أحمد ثروت يرزق بمولوده "عبدالله"

هاني فرحات

هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد