أحمد موسى يطالب المركزي للمحاسبات بالكشف عن التجاوزات المالية بالانتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تقوم بعمل عالمي، مشيرًا إلى أن أي شخص يقدم لجنة ويوزع أموالًا يرتكب جريمة، مضيفًا أن المرحلة الأولى شهدت مخالفات للعملية الانتخابية.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن الداخلية وجهت ضربات قوية لكل من يحاول العبث بالانتخابات، لضمان سيرها في أجواء نزيهة وشفافة.

أضاف أن اللافت للنظر هو وجود أموال، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين يمتلكون هذه الأموال، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة المسؤولة عن متابعة الأحزاب وكشف أي تجاوزات مالية.

أوضح موسى أن هناك أرقامًا كبيرة تُتداول عن الأموال المستخدمة في الانتخابات، لكن لا توجد معلومات دقيقة إلا بعد تحري الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سيكشف عن حجم الإنفاق الفعلي للأحزاب والمرشحين.

أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترصد أي مخالفات لتجاوز الحد المسموح به من الإنفاق المالي للأحزاب والمرشحين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتابع: كان هناك شخص يمسك الميكروفون ويحث الناخبين بعدم التصويت لفلان، وقامت وزارة الداخلية بالقبض عليه في كفر الشيخ.