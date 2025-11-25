قفزة تاريخية.. متحدث الأوقاف: برنامج دولة التلاوة اقترب من 200 مليون مشاهدة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج "دولة التلاوة" يعيش حالة استثنائية من الإقبال الجماهيري غير المسبوق، بعد أن لامس عدد مشاهداته على مختلف المنصات الإلكترونية حاجز الـ200 مليون مشاهدة، قائلاً: "حتى مساء أمس تجاوزنا 165 مليون مشاهدة، ونحن فعلاً على أعتاب الـ200 مليون".

وأوضح متحدث الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن هذا الارتفاع الهائل في نسب المشاهدة يعكس الذائقة الجمالية الأصيلة لدى المجتمع المصري والعربي، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج لم يكن مفاجئًا لأن المصريين هم صُنّاع الجمال عبر التاريخ.

وأضاف متحدث الأوقاف "نحن من صنع الهرم والمعابد وشققنا فروع النيل.. نحن شعب يعشق الجمال ويصدره لكل من حوله".

وأشار متحدث الأوقاف إلى أن منصات وزارة الأوقاف شهدت زيادة ضخمة في أعداد المتابعين خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت إلى مئات الآلاف، موضحاً أن برنامج "دولة التلاوة" تصدّر الترند في الدول العربية كافة، ووصل الأسبوع الماضي إلى المركز الأول عالميًا بحسب منصة "إكس"، قائلاً: "نجحنا بعون الله في رفع اسم مصر عاليًا عالميًا، وهذا يعكس إخلاص القائمين على العمل وصدق نية تقديم محتوى راقٍ يليق بمكانة مصر وثقافتها وقوتها الناعمة".

وأكد متحدث الأوقاف على أن هذا النجاح رسالة إيجابية تعبر عن روح المجتمع وعشقه للفن الرفيع، موجهاً الشكر لفريق العمل والجمهور الذي صنع هذا الإنجاز.