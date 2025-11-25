بعد رفض دعوى منع عرضه.. أحمد السبكي: فيلم «الملحد» يُعرض قريبًا| خاص

أكد المنتج أحمد السبكي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن فيلم “الملحد” سيتم طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا، وذلك بعد حكم القضاء برفض الدعوى التي كانت تطالب بوقف عرض الفيلم.

وأوضح السبكي أن فريق العمل لم يستقر حتى الآن على الموعد النهائي لطرح الفيلم في السينمات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنه فور تحديده رسميًا.

‎وأعلن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن موافقة القضاء المصري على طرح فيلم “الملحد” ورفض جميع الدعاوي التى طالبت بوقفه.

وكتب إبراهيم عيسى، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم الملحد ويرفض كل دعاوي منع عرض الفيلم.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره”.

وكان إبراهيم عيسى أعرب عن استيائه الشديد بسبب تجاهل بعض السينمائيين المصريين التحدث عن أزمة فيلمه “الملحد” وعدم التضامن معه.

وكتب منشورا عبر حسابه الرسم على موقع “فيسبوك”، قائلا: “بمناسبة مهرجان الجونة البديع وقريبا نستقبل مهرجان القاهرة الكبير.. لم أسمع ولم أقرأ ولم أشهد السينمائيين المصريين في مهرجاناتهم وندواتهم وحواراتهم يشيرون إلى أن فيلم الملحد لا يزال ممنوعا من العرض منذ 17 شهرا رغم موافقة الرقابة عليه، الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في النصف قرن الأخير".

وأضاف: "ومع ذلك لا يهتم به ولا يتضامن معه ولا يطالب بعرضه ولا يدافع عن حريته الوسط السينمائي لا مهرجانات ولا نقابات ولا رقابة ولا غرفة صناعة ولا أحد.. أعتذر عن إزعاجكم”.

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.