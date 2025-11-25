ليلى زاهر تحتفل بجائزة أفضل ممثلة شابة

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، صورًا مع زوجها المنتج هشام جمال من مشاركتها في حفل جوائز "The Best"، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة.

ونشرت ليلى زاهر، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل هند، شكرا لكل فريق العمل والطاقم والممثلين.

وعلق هشام جمال وكتب: "ألف مبروك لأجمل بنوته على وجه الأرض".

ويتصدر النجم هشام جمال، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهوره لأول مرة بصحبة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وتحدث هشام عن سر إقامة حفل زفاف دون حفلة خطوبة، وأسباب إلغاء حفل الخطوبة قبل موعدها بيومين، وهل ليلي تقوم بطهي الطعام في البيت أن لا.