بتعرف تطبخ وأجلت خطوبتي لرحيل الـ 4 المنتجين.. هشام جمال عن زوجته ليلى

يتصدر النجم هشام جمال، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهوره لأول مرة بصحبة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وتحدث هشام عن سر إقامة حفل زفاف دون حفلة خطوبة، وأسباب إلغاء حفل الخطوبة قبل موعدها بيومين، وهل ليلي تقوم بطهي الطعام في البيت أن لا.

وقال هشام جمال، مش مصدق نفسى إنى مجوز ليلى أحمد زاهر وقاعد معاها فى الاستوديو، والناس بتحب العلاقات اللى بتمشى بطريقة سليمة وارتباط بشكل رسمى وأن ده جواز مش لعب، وبيدعولنا ويباركولنا وأن ربنا يسعدنا ويباركل لنا فى الزواج.

زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما

وأضاف هشام جمال، زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما علشان كانوا بيشوفوها دايما صغيره فبيوصونى عليها لما بيشوفونى فى الشارع، ويقولولى : خلى بالك منها، لافتا إلى أن أقصى شئ طلبته ليلى هو كتب الكتاب فى يوم منفصل بعيدا عن الفرح.

تابع هشام جمال، كان هدفى أعملها فرح تكون مبسوطة بيه، وحاولت أعمل حاجة شبه المكان اللى كانت عايزة، لأنى لما رحت أحجز فيه لاقيته مغلق، والحمد لله الفرح عجبها وعجب الناس، وعملنا فيه المرضى بالنسبة لنا وشبهنا وشبه أهالينا

حفل زفافي مر بهدوء وبساطة

وأوضح أن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".

واضاف هشام جمال، أن :"مكنتش عايز اتمنظر على حد وكل اللي كان همي ليلى تكون مبسوطة، والمكان اللي عملت فيه الفرح لم يكن مشهور في وقتها في سقارة، وعلمنا في الفرح اللي شبهنا وشبه اهالينا".

يتناول لقاء ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كواليس حفل زفافهما الأسطوري وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.

بتطبخ حلو أوي

عن دور ليلي في البيت، وقال" زوجته ليلي بتطبخ حلو أوي، قائلا “أنا هقول الحقيقة، لما رجعنا من شهر العسل بتعمل أكل حلو جدا، وفي حاجات كتير اتعلمت تطبخها بعد الجواز، وهيا في الأكل شاطرة، لما هيا انشغلت شوية بالتصوير”.

وأوضح هشام جمال: ليلى في الشغل مواعيدها مظبوطة، وفي الخروجات اكتشفت إن العشر دقائق عندها يعني ساعة بالنسبالها عشان تعرف تلبس.