هشام جمال عن حفل زفافه: مكنتش عايز اتمنظر وعملت اللي شبهنا

حلت الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها النجم هشام جمال، الليلة، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد الزواج، في لقاء مميز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر شاشة DMC.

وخلال اللقاء قال الفنان هشام جمال، إن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب اي شيء اخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".

واضاف هشام جمال، أن :"مكنتش عايز اتمنظر على حد وكل اللي كان همي ليلى تكون مبسوطة، والمكان اللي عملت فيه الفرح لم يكن مشهور في وقتها في سقارة، وعلمنا في الفرح اللي شبهنا وشبه اهالينا".

يتناول لقاء ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كواليس حفل زفافهما الأسطوري وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.