للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.. و بن غفير: نعم للحرب

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بعد أن اتهمت الحكومة حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت القناة 12: "في أعقاب انتهاكات حماس، المستوى السياسي تبنّى توصية الجيش الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر".


و أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "نتنياهو قرر إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية ردا على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار".


وعلّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار نتنياهو بالقول: "أُثني على قرار رئيس الوزراء بوقف المساعدة الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف: "هذه المساعدات لا ينبغي أن تُستأنف، نعم للحرب — وفي أقرب وقت".
 

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بالشرقية

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

