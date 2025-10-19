إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.. و بن غفير: نعم للحرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بعد أن اتهمت الحكومة حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت القناة 12: "في أعقاب انتهاكات حماس، المستوى السياسي تبنّى توصية الجيش الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر".



و أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: "نتنياهو قرر إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية ردا على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار".



وعلّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار نتنياهو بالقول: "أُثني على قرار رئيس الوزراء بوقف المساعدة الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف: "هذه المساعدات لا ينبغي أن تُستأنف، نعم للحرب — وفي أقرب وقت".

