الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
عماد الدين حسين: الرئيس السيسي صارح الشعب حول ضرورة الإجراءات الاقتصادية الصعبة
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بعنوان “ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي”، وذلك بمشاركة السيد عبدي سالم علي وزير خارحية الصومال ومحي الدين سالم وزير خارجية السودان، ووليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، والسيد جاري ميلانت ممثل البنك الدولي . 

وأعلن وزير الخارجية ، عن إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية “StREAM” كخريطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية والموانئ، والحفاظ على البيئة، وتعميق التكامل الاقتصادي، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً عربياً أفريقياً ودعماً دولياً فاعلاً.

وأكد الوزير عبد العاطي ، أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل عبر توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجيستي إقليمي، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي، وإنهاء الحرب في السودان واستعادة الأمن في الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت تبادلاً للرؤى والتقييمات ازاء التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع في السودان والقرن الأفريقي واليمن وتأثيراتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية، وسبل مجابهة تلك التحديات عبر مقاربة شاملة تتضمن البعد الأمني والتنموي.

