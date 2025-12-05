كانت بتشتغل فى الغربية.. عودة فتاة دار السلام المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (سائق - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجلته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) عقب خروجها من مسكنهما متجهة لأحد مراكز الدروس، وأثناء السير فى إجراءات البحث تبين عودتها لمسكنها.

وبسؤالها أقرت بعدم تعرضها لثمة تعدى وقيامها بترك مسكن أهليتها بسبب سوء معاملة والدها لها والضغط عليها لإستذكار دروسها ، حيث قامت بإستقلال إحدى وسائل المواصلات والتوجه لمحافظة الغربية والعمل بأحد محلات بيع الملابس والإقامة صحبة إحدى العاملات بالمحل عملها، وعودتها لمنزلها مرة أخرى عقب إكتشافها تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





