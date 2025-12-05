من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





