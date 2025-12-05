حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل المواصلات | احذرها

ظهرت في الآونة الأخيرة، جرائم التحرش في وسائل النقل، والتى واجهها القانون بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه .

وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.