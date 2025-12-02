بيديهم وردة.. كواليس صادمة في واقعة تحرش جديدة بأطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية

كشف طارق العوضي، محامي المجني عليهم المعتدى عليهم في إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية من أحد العاملين، أن الصدفة هي التي قادت إلى الكشف عن تفاصيل القضية قائلاً: البداية كانت طفلة نسيت جاكتها في المدرسة، وذهب ولي الأمر للمدرسة بحثًا عنه، ولم يجدوا مشرفين أو مدرسين، ووجدوا المتهم برفقة الأطفال، وأتى لهم بالجاكيت وقال إنها كانت بتلعب ونسيته في الحديقة.



تابع خلال مداخلة ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: ثم أخبر الأطفال ولي الأمر أن عمو ده طيب وبيلعب معانا ألعاب وبيدّينا وردة، وهنا بدأ أولياء الأمور يتواصلون مع أبنائهم ويسألونهم عن تفاصيل الألعاب، حيث يتم خلع الأطفال لملابسهم وهو أيضًا، ويمارسون الألعاب، بالإضافة لوجود مشكلة لدى أحد الأطفال الذي لا يستطيع الذهاب للحمام، وطفل آخر تم عرض صورة المتهم عليه فقال لهم: شيلوا الصورة، عمو ده وحش.



واصل: بدأ الأهالي الاهتمام بالقضية ويسألون أولادهم حتى تطابقت أكثر من رواية بشكل متطابق، وتم تحرير البلاغات، وتم القبض على المتهم، وعرض الأطفال على الطب الشرعي، وقررت النيابة اليوم تجديد حبس المتهم 15 يومًا.

وكشف أن الاعتداء كان يتم في الصباح الباكر قبل حضور المدرسين والمشرفين، قائلاً: عدد الضحايا ولدين وثلاث بنات، وكان يتم خلف مجموعة أخشاب في الحديقة، والمدرسة شالت الخشب، لكن المعاينة أثبتت وجود أخشاب تم إزالتها.



وذكر أن تقارير الطب الشرعي بخصوص أول أربعة بلاغات أثبتت تعرضهم لهتك العرض.

أردف: من المفترض أن تكون هناك بلاغات أخرى، وهناك ولية أمر تواصلت معي وقالتلي ابني قبل عامين حصلت معاه قصة مع المتهم ليست بها هتك عرض، وقالتلي ابني قالي عمو قالي اخلع الجزمة والعب ضغط، وحينها توجهت الأم للمدرسة وقالت لهم مش عاوزة عامل يتعامل مع ابني خالص، ورفضت القدوم للنيابة لأن زوجها رافض بشدة.

وتوقع محامي المجني عليهم أن تزيد البلاغات الأيام القادمة، قائلاً: أتمنى أن يتحلى الجميع بالقدرة والشجاعة وأن يحموا أطفالًا آخرين من التعرض لذلك، وهذه حماية لأجيال قادمة من أمراض بدأت تتفشى في المجتمع ومختلفة وغريبة عن قيم المجتمع.