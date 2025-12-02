استدرج الفتيات وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. رجل خمسيني يواجه عقوبات مشددة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات القليلة الماضية، حالة واسعة من الغضب الشعبي، بعد تداول مقطع فيديو لرجل خمسيني يظهر داخل سيارة ملاكي في محيط الجامعة محاولا استدراج عدد من الفتيات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقدم على التحرش بهن لفظيًا وبإيحاءات جنـ سية مستغلاً الطرق الهادئة وقلة المارة في أوقات معينة.



عقوبة التحرش في القانون



نستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة التحرش طبقا

للقانون .

وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنـ سية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.