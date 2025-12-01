"متحرش سوهاج الجديدة".. فيديو لرجل خمسيني يستدرج الفتيات بالمال يثير غضبًا واسعًا واستغاثات لضبطه

تصاعدت حالة من الغضب بين أهالي محافظة سوهاج، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر رجلًا خمسينيًا يستقل سيارة ملاكي بالقرب من منطقة الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وهو يحاول استدراج الفتيات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقدم على التحرش بهن مستغلًا خلو المنطقة من المارة في بعض الساعات.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهر الرجل وهو يتوقف بجوار عدد من الفتيات أثناء سيرهن أو انتظارهن لسيارات النقل الداخلي، محاولًا استمالتهن بالكلام وإغرائهن بمبالغ مالية، ثم يقوم بتصرفات تحمل إيحاءات جنسية وتحرش لفظي.

استغاثات وضغط شعبي لضبط المتهم

وفور انتشار المقطع، انهالت مئات التعليقات والاستغاثات على صفحات أهالي سوهاج، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل وضبط قائد السيارة، خصوصًا بعد التأكيد بأن الواقعة ليست الأولى، وأن الرجل نفسه شوهد مرارًا في محيط الجامعة ومنطقة الإسكان، ويستهدف الفتيات القاصرات والطالبات.

وأكد عدد من الأهالي أن المتهم يتجول بسيارته الملاكي بشكل متكرر، ويختار الأماكن الهادئة، بينما ذكر آخرون أن بعض الفتيات تعرّضن لمواقف مشابهة دون تمكنهن من توثيقها، وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برفع مستوى التأمين على الطرق المؤدية للجامعة.

وزيادة الدوريات الراكبة في شوارع إسكان الجامعات وسوهاج الجديدة، لاسيما مع تكرار شكاوى الفتيات من مضايقات وتحرش في المنطقة خلال فترات الصباح.

وتجري محاولات من قبل عدد من الأهالي لتحديد بيانات السيارة الظاهرة في الفيديو، وسط توقعات بتحرك من الأجهزة الأمنية لفحص المقطع المتداول وتفريغ كاميرات المراقبة بالطرق المؤدية لموقع التصوير، تمهيدًا لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل صفحات الفتيات في سوهاج نشر التحذيرات والتنبيهات للفتيات بعدم السير بمفردهن في الطرق الهادئة، لحين ضبط المتهم الذي أصبح حديث الطالبات خلال الساعات الأخيرة.