البيت الأبيض: ترامب يستضيف زعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الخميس المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف زعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس لتوقيع اتفاق سلام.

السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

ومن المتوقع أن يبني هذا الاجتماع على اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في يونيو ووقعه وزيرا خارجية البلدين، بالإضافة إلى إطار عمل اقتصادي تم الاتفاق عليه في نوفمبر.

ونفذت جماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا هجومًا خاطفًا في شرق الكونغو هذا العام، حيث سيطرت على أكبر مدينتين في المنطقة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، عقد أعضاء مجلس الأمن حواراً تفاعلياً غير رسمي حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعوة من فرنسا وسيراليون؛ بهدف الاستماع إلى إحاطة حول آخر تطورات مسارات الوساطة الهادفة لمعالجة الأوضاع في شرق البلاد.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة وقطر لعرض مساري واشنطن والدوحة، إضافة إلى ممثل توجو بصفته مسهّلاً لجهود الاتحاد الإفريقي، إلى جانب مشاركة مبعوثي الأمم المتحدة المختصين ودول المنطقة المعنية.

ووزعت فرنسا وسيراليون- وفق بيان مجلس الأمن- ورقة للاجتماع تسلّط الضوء على التطورات منذ الحوار السابق في 11 أبريل، وتشير إلى أن الوسطاء سيستعرضون ديناميات مسارات الوساطة المختلفة والنتائج المتوقعة، وكيف يمكن لمجلس الأمن دعم جهود السلام.