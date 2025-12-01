قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب خضع لرنين مغناطيسي على القلب

قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين إن فحصًا بالرنين المغناطيسي أُجري مؤخرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "وقائيًا"، وكشف عن تمتعه بصحة قلبية وعائية جيدة. 

خضع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي خلال تقييم طبي حديث، لكنه لم يكشف عن الغرض من الإجراء آنذاك.

وصرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه سينشر نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له في أكتوبر.

وقال الرئيس الجمهوري خلال حديثه مع الصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من فلوريدا: "إذا أردتم نشره، فسأنشره".

وأكد أن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي كانت "مثالية".

رفض البيت الأبيض الإفصاح عن سبب خضوع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي خلال فحصه الطبي في أكتوبر أو عن أي جزء من جسده.

وقالت السكرتيرة الصحفية، كارولين ليفيت، إن الرئيس خضع لـ"تصوير متقدم" في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني "كجزء من فحصه البدني الروتيني"، وأن النتائج أظهرت أن ترامب لا يزال يتمتع "بصحة بدنية ممتازة".

وأضاف ترامب يوم الأحد أنه "لا يعرف" أي جزء من جسمه خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال: "كان مجرد تصوير بالرنين المغناطيسي. أي جزء من الجسم؟ لم يكن الدماغ، لأنني أجريت اختبارًا معرفيًا وتفوقت فيه".

