بدء اجتماع بين الوفدين الأوكراني والأمريكي في الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف بدأ اجتماع بين الوفدين الأوكراني والأميركي في الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب عمروف، على منصة /تليجرام/ للتواصل الاجتماعي: "لقد بدأ اجتماع بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة حول الخطوات الهادفة إلى تحقيق سلام عادل"، بحسب ما نشرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يواصل التواصل بشكل دائم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا: "لدينا توجيهات واضحة وأولويات محددة، حماية مصالح أوكرانيا، وإجراء حوار جوهري والمضي قدما استنادا إلى التقدم الذي تحقق في جنيف ونعمل من أجل سلام حقيقي لأوكرانيا وأمن مضمون"، مؤكدا أن الوفد سيقدم تقريرا للرئيس الأوكراني بعد اجتماعات اليوم.

وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا، بعد محادثات جنيف، على مواصلة العمل على مقترحات مشتركة لاتفاق سلام.