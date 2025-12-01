قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
صبري طلبه

تعزز جيلي من تواجدها في السوق السعودي، بطرح نسختها إمجراند 2025، التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتعتبر هذه النسخة هي الأرخص من العلامة الصينية ضمن تلك الفئة، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات، ومن خلال فئتين.

محرك وأداء جيلي إمجراند

تعتمد السيارة على محرك بسعة 1.5 لتر قادر على توليد قوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 17 كيلومترًا لكل لتر.

جيلي إمجراند

تصميم وتجهيزات جيلي إمجراند

جاءت إمجراند 2025 بتجهيزات إنارة حديثة تشمل مصابيح أمامية تعمل بتقنية ليد، إلى جانب إضاءة نهارية ليد تمنح الواجهة الأمامية مظهرًا أكثر وضوحًا أثناء القيادة النهارية، كما تتوفر السيارة بخيارين للعجلات، إما جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة أو عجلات فولاذية مقاس 15 بوصة حسب الفئة.

جيلي إمجراند

وتعكس أبعاد السيارة اتساعًا مناسبًا داخل المقصورة، إذ يبلغ طولها 4638 ملم وعرضها 1820 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 1460 ملم وقاعدة عجلات بطول 2650 ملم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية، مع مفهوم خماسي الأبواب.

جيلي إمجراند

أنظمة أمان وتجهيزات إمجراند

تعزز جيلي من عناصر السلامة في إمجراند 2025 عبر مجموعة من الأنظمة المساندة، من بينها مثبت السرعة، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS. وتشمل تجهيزات الحماية وسائد هوائية أمامية وجانبية لتوفير مستويات أعلى من الأمان في مقاعد الصف الأمامي، بالإضافة إلى رادارًا خلفيًا للمساعدة، إلى جانب نظام مساعد أمان ذكي، بعدد من المستشعرات.

جيلي إمجراند

وتأتي داخلية إمجراند 2025 مزودة بشاشة إعدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة تعرض بيانات القيادة بوضوح، وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم بالصوت والوسائط، كما تتوفر كاميرات بزاوية 540 درجة تمنح رؤية شاملة للمحيط، إلى جانب خيار الدخول الذكي دون استخدام المفتاح، ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ، وتقنيات تعديل المرايا الجانبية والمقاعد كهربائيًا.

أسعار إمجراند 2025 في السعودية

تُطرح جيلي إمجراند 2025 في فئتين داخل السوق السعودي، حيث يبلغ سعر فئة كومفورت 61 ألفًا و295 ريالًا، بينما تأتي فئة لكجري بسعر 74 ألفًا و485 ريالًا.

جيلي إمجراند جيلي إمجراند سعر جيلي إمجراند أسعار جيلي إمجراند

