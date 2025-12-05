دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام

كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد تأثير الإيمان في الحياة في بريطانيا أن الصراعات العالمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبحت من أبرز الدوافع وراء ارتفاع معدلات اعتناق الإسلام في المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين.

وبحسب الدراسة، التي استطلعت آراء 2774 شخصًا غيروا معتقداتهم الدينية مؤخرًا، فإن 20% ممن اعتنقوا الإسلام حديثًا فعلوا ذلك بدافع مرتبط بالصراعات الدولية، بينما قال 18% إن قرارهم جاء بدوافع تتعلق بالصحة النفسية.

وأكد الباحثون أن نتائجهم تتوافق مع تقارير إعلامية نشرت في أواخر عامي 2023 و2024، والتي تحدثت عن زيادة ملحوظة في حالات اعتناق الإسلام عقب اشتداد الحرب على غزة. وأشار التقرير إلى أن اهتمام البريطانيين بالإسلام في سياق الصراعات التي تمس المجتمعات المسلمة "قد يكون ذا أهمية خاصة" في تفسير هذا التوجه.

كما أوضح الباحثون أن "الأشخاص الذين يعتنقون الإسلام غالبًا ما يقومون بذلك بحثًا عن هدف ومعنى أوسع في حياتهم".

وفي سياق متصل، كشف أحدث تعداد سكاني أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن المسيحيين باتوا يمثلون أقل من نصف سكان إنجلترا وويلز لأول مرة في التاريخ، إذ تراجعت نسبتهم إلى 46.2% عام 2021 مقارنة بـ 59.3% في تعداد 2011، وفق صحيفة تليجراف البريطانية.