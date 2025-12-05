وزير الشؤون النيابية: التطوع عطاء بلا حدود ورسالة الإنسانية.. يعكس أصالة الشعوب وسموها الأخلاقي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن يوم التطوع العالمي مناسبة تعلي قيمة ثقافة نبيلة وعمل مفيد للإنسانية، يحمل الكثير من العطاء، وحب الخير للغير، وإنكار الذات، فضلًا عن كونه سمو أخلاقي، يعكس أصالة الشعوب، ورسالتها للإنسانية، لذا تحرص وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على إحيائه، وتدعو لنشر ثقافة التطوع في المجتمع المصري، الذي تعرف عنه الكثير من خصال المروءة والشهامة والرغبة في المساعدة.

وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان له اليوم الجمعة بمناسبة يوم التطوع العالمي، أن نشر ثقافة العمل التطوعي في مصر ليس مجرد عمل خيري، بل هو ضرورة وطنية لتعزيز قيم التكافل والمسئولية الاجتماعية والانتماء الوطني، خاصة بين فئة الشباب، ولقد ترجمت الدولة المصرية إيمانها بقيمة العمل التطوعي إلى خطوات واضحة على المستويات التشريعية والسياسية والواقعية، من بينها:

1ـ على المستوي التشريعي والقانوني : حرصت الدولة علي توفير إطار قانوني متكامل ينظم العمل الأهلي والتطوعي، أبرز ما جاء في هذا الإطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي يهدف إلى حماية وتسهيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يشكل التطوع عصب أنشطتها، ويضمن حق المتطوعين في العمل الامن والمنظم ويعظم الشفافية والحوكمة.

2ـ على مستوي الإرادة السياسية والدعم المؤسسي: تبنت الدولة استراتيجيات وطنية تضع التطوع في صلب الأجندة التنموية عبر توجيه وزارتي التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، نحو دعم المبادرات التطوعية، وتسهيلها، وقد تجلي ذلك في رؤية مصر 2030 التي تؤكد علي بناء مجتمع عادل ومنضبط، يقوم علي التكافل والمشاركة.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن اهتمام الدولة بالعمل التطوعي يتجسد في العديد من المبادرات والمظاهر الواقعية أهمها:

ـ مبادرات رئاسية: مثل مبادرة حياة كريمة وكان لها دورها المحوري في إبراز أهمية العمل التطوعي، حيث اعتمدت بشكل كبير علي تضافر جهود المتطوعين في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في الريف المصري.

ـ العمل على إطلاق منصات رقمية تربط بين الشباب الراغب في التطوع والجهات التي تحتاج جهودهم، مما يسهل الوصول إلي الفرص ويوثق ساعات العمل التطوعي لضمان الاعتارف بها.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلاء قيمة التطوع، وتقدير المتطوعين، ويتجلى ذلك في حرص سيادته على تكريم كل فرق العمل التطوعي، ومنحهم التقدير المعنوي المناسب لدورهم، كونه يرى أن العمل التطوعي ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع المصري، ووفقًا لهذه الرؤية يستقر في العقل الجمعي للمواطنين قيمة العمل التطوعي، ويعرف كل متطوع أن جهده محل تقدير من الدولة وقيادتها، ومحل احترام من المواطنين، حتى نتحول لمجتمع متكافل، يمد يد المساعدة والعون لبعضه، ويعيش متماسك، يشد بعضه بعضًا، ويتحد في مواجهة الأخطار والتحديات، بالدرجة التي تجعله أقوى، وأكثر قدرة على مجابهة كل ما يحاك بالوطن وأهله.

وفي ختام تصريحاته قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: فلنحتفل اليوم بأبطال التطوع في مصر، ونستلهم من إخلاصهم لبذل المزيد من أجل مجتمع معطاء، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة،

وفي الخامس من ديسمبر في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمتطوعين وهو احتفال أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 للتأكيد علي أن العمل التطوعي هو طاقة مجتمعية متجددة لا تقدر بثمن، وقادرة علي الاسهام في مواجهة التحديات التنموية .