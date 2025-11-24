ماكرون يتجه لإطلاق خدمة عسكرية تطوعية في فرنسا

أفادت وسائل اعلام فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يعلن في 27 نوفمبر إطلاق خدمة عسكرية تطوعية في فرنسا في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وسط تصاعد التوترات الأمنية، بحسب ما أفادت به صحيفة "لو فيجارو".

التأكيد الرسمي

وعلى الرغم من أن قصر الإليزيه لم يُصدِر أي تأكيد رسمي حتى الآن، فإن الاستعدادات لهذا المشروع متقدمة، بحسب مصادر مطّلعة.

ويأتي هذا الإعلان المحتمل حسب "لو فيجارو" بعد أشهر من الدراسة والتحليل، في ظل بيئة دولية تشهد تزايدًا في عدم الاستقرار، وهو ما تمت مناقشته أيضًا خلال مشاركة ماكرون في قمة مجموعة العشرين الأخيرة بجوهانسبرج.



ورفضت وزارة القوات المسلحة التعليق رسميًّا على تفاصيل البرنامج المقترح، مثل مدته أو تكلفته أو عدد المتطوعين المستهدفين، مشيرة إلى أن أي معلومات رسمية ستُعلن في الوقت المناسب.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخدمة قد تستقطب سنويًّا ما بين 10 آلاف و50 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم حول 18 عامًا، على أن تمتد مدة التدريب والخدمة إلى نحو 10 أشهر، مقابل تعويض شهري يتراوح بين بضع مئات من اليوروهات وألف يورو تقريبًا.