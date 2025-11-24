قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس ويشن غارات على رفح

هاجر رزق

أفادت "العربية" اليوم الاثنين، بقصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.


الطائرات الإسرائيلية تشن الغارات

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على رفح جنوب القطاع، و أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.


جاء ذلك في تعليق رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.


ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن زامير، قوله- في خطاب موجه للشعب الإسرائيلي-: "مواطنو إسرائيل، جنود الجيش الإسرائيلي - عندما توليتُ منصب رئيس الأركان العامة؛ كانت أمامي مهمتان عاجلتان: الأولى هي قيادة الجيش إلى نصر حاسم في حرب متعددة الساحات، وفي سبيل ذلك، إزالة التهديدات الوجودية وإعادة الرهائن، والثانية هي تعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر".


وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني ومتعمق في كل ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، وكجزء من هذا الالتزام؛ اتخذتُ سلسلة من الخطوات لدفع هذه القضية إلى الأمام، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل؛ لفحص التحقيقات ونتائجها".

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

انتخابات

محافظ الشرقية: انتظام سير العملية الانتخابية ولا معوقات

انتخابات

دمياط تشهد إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية منذ الصباح.. تفاصيل

السودان

الجيش السوداني يفشل هجوما واسعا للدعم السريع ويستعيد مواقع استراتيجية.. تفاصيل

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد