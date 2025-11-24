الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس ويشن غارات على رفح

أفادت "العربية" اليوم الاثنين، بقصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.



الطائرات الإسرائيلية تشن الغارات

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على رفح جنوب القطاع، و أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر؛ تأتي على خلفية الفشل الذريع في منع هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش فشل في ذلك اليوم في مهمته الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين في إسرائيل.



جاء ذلك في تعليق رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على الإقالات الأخيرة في صفوف كبار الضباط المسؤولين عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن زامير، قوله- في خطاب موجه للشعب الإسرائيلي-: "مواطنو إسرائيل، جنود الجيش الإسرائيلي - عندما توليتُ منصب رئيس الأركان العامة؛ كانت أمامي مهمتان عاجلتان: الأولى هي قيادة الجيش إلى نصر حاسم في حرب متعددة الساحات، وفي سبيل ذلك، إزالة التهديدات الوجودية وإعادة الرهائن، والثانية هي تعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر".



وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني ومتعمق في كل ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، وكجزء من هذا الالتزام؛ اتخذتُ سلسلة من الخطوات لدفع هذه القضية إلى الأمام، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل؛ لفحص التحقيقات ونتائجها".