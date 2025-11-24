قيادي بفتح: ميليشيات المستوطنين ترتكب 8 هجمات إرهابية يومياً في الضفة

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ ما يتبدّى اليوم في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد للهجمات الإرهابية الإسرائيلية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المدعومة حكومياً هو امتداد لمسار طويل صاغته دولة الإبادة الإسرائيلية عبر منظومة استعمارية ترتكز على الإرهاب المنظم والاستيلاء القسري وتغيير البنية الجغرافية في القدس وباقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح القيادي الفتحاوي، أنّ الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة منذ مطلع هذا العام تكشف ١,٤٨٥ اعتداءً إرهابياً ارتكبتها ميليشيات المستوطنين في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة، بينها ١٧٢ اعتداءً أسفر عن إصابات بينها حالات استشهاد و١,١٢٩ اعتداءً دمّر ممتلكات بما في ذلك حرق المنازل والحقول ضمن واقع يضم ٣ ملايين فلسطيني وفلسطينية يعيشون في بنية عسكرية استعمارية تسعى إلى إعادة هندسة المجال الفلسطيني بواسطة الإرهاب.

وأضاف دلياني أنّ معدل ٨ اعتداءات إرهابية إسرائيلية يومياً خلال الشهر الماضي يعكس استراتيجية حكومية اسرائيلية توظف ميليشيات المستوطنين كقوة عملياتية إرهابية لفرض التوسع على الأرض وتفتيت المجال الحيوي الفلسطيني بما يخدم مشروع السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية. وبيّن أنّ وجود ٧٥٠ ألف مستوطن غير شرعي في الضفة المحتلة تحت حماية جيش الإبادة الإسرائيلي المدعوم أمريكياً يكشف توجهاً إسرائيلياً للاستمرار في التعامل مع الأرض الفلسطينية المحتلة كحيز قابل للاستباحة المستمرة.

وختم دلياني مؤكداً أنّ حق شعبنا في تقرير المصير هو جوهر الصراع ومحور النضال الوطني، وأن أي مسار سياسي ينهار ما دامت دولة الإبادة الإسرائيلية تستخدم الإرهاب لفرض شكل الحياة والمستقبل على أرضنا الفلسطينية.