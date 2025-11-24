قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بفتح: ميليشيات المستوطنين ترتكب 8 هجمات إرهابية يومياً في الضفة

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ ما يتبدّى اليوم في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد للهجمات الإرهابية الإسرائيلية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المدعومة حكومياً هو امتداد لمسار طويل صاغته دولة الإبادة الإسرائيلية عبر منظومة استعمارية ترتكز على الإرهاب المنظم والاستيلاء القسري وتغيير البنية الجغرافية في القدس وباقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح القيادي الفتحاوي، أنّ الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة منذ مطلع هذا العام تكشف ١,٤٨٥ اعتداءً إرهابياً ارتكبتها ميليشيات المستوطنين في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة، بينها ١٧٢ اعتداءً أسفر عن إصابات بينها حالات استشهاد و١,١٢٩ اعتداءً دمّر ممتلكات بما في ذلك حرق المنازل والحقول ضمن واقع يضم ٣ ملايين فلسطيني وفلسطينية يعيشون في بنية عسكرية استعمارية تسعى إلى إعادة هندسة المجال الفلسطيني بواسطة الإرهاب.

وأضاف دلياني أنّ معدل ٨ اعتداءات إرهابية إسرائيلية يومياً خلال الشهر الماضي يعكس استراتيجية حكومية اسرائيلية توظف ميليشيات المستوطنين كقوة عملياتية إرهابية لفرض التوسع على الأرض وتفتيت المجال الحيوي الفلسطيني بما يخدم مشروع السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية. وبيّن أنّ وجود ٧٥٠ ألف مستوطن غير شرعي في الضفة المحتلة تحت حماية جيش الإبادة الإسرائيلي المدعوم أمريكياً يكشف توجهاً إسرائيلياً للاستمرار في التعامل مع الأرض الفلسطينية المحتلة كحيز قابل للاستباحة المستمرة.

وختم دلياني مؤكداً أنّ حق شعبنا في تقرير المصير هو جوهر الصراع ومحور النضال الوطني، وأن أي مسار سياسي ينهار ما دامت دولة الإبادة الإسرائيلية تستخدم الإرهاب لفرض شكل الحياة والمستقبل على أرضنا الفلسطينية.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري حركة فتح الضفة الغربية ميليشيات المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد