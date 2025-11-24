قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
أخبار العالم

باكستان.. مقتل 3 أشخاص في هجوم انتحاري على مقر أمني
هاجر رزق

أفادت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين إن مسلحين هاجموا مقراً للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، و يخص هذا المقر شرطة الحدود.

مقتل 3 أشخاص إثر الهجوم

و تعرض المجمع لهجومين انتحاريين، و نتج عن ذلك مقتل  ثلاثة أشخاص.

وقال مسؤول كبير: "نفذ الانتحاري الأول هجوماً في البداية على المدخل الرئيسي لقوات شرطة الحدود بينما دخل الانتحاري الآخر المجمع".

وأضاف المسؤول: "طوّق أفراد إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش والشرطة، المنطقة ويتعاملون بحذر مع الوضع حيث نشتبه في وجود بعض الإرهابيين داخل المقر".

يقع مقر قيادة القوة في منطقة مزدحمة بالقرب من معسكر للجيش. وقال أحد سكان المنطقة: «أغلق الجيش والشرطة وأفراد (الأمن) الطريق أمام حركة المرور وقاموا بتطويقه."
 

الشرطة الباكستانية مسلحين بيشاور شرطة الحدود هجومين

