باكستان.. مقتل 3 أشخاص في هجوم انتحاري على مقر أمني

أفادت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين إن مسلحين هاجموا مقراً للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، و يخص هذا المقر شرطة الحدود.

مقتل 3 أشخاص إثر الهجوم

و تعرض المجمع لهجومين انتحاريين، و نتج عن ذلك مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال مسؤول كبير: "نفذ الانتحاري الأول هجوماً في البداية على المدخل الرئيسي لقوات شرطة الحدود بينما دخل الانتحاري الآخر المجمع".

وأضاف المسؤول: "طوّق أفراد إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش والشرطة، المنطقة ويتعاملون بحذر مع الوضع حيث نشتبه في وجود بعض الإرهابيين داخل المقر".

يقع مقر قيادة القوة في منطقة مزدحمة بالقرب من معسكر للجيش. وقال أحد سكان المنطقة: «أغلق الجيش والشرطة وأفراد (الأمن) الطريق أمام حركة المرور وقاموا بتطويقه."

