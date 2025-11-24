سوريا.. تمديد حظر التجوال في أحياء حمص على إثر جريمة "زيدل"

أعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص السورية عن تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة عصر اليوم في عدد من أحياء المدينة.

تمديد حظر التجوال

و أضافت الإدارة أن تمديد حظر التجوال يشمل أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، و زيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة، و ذلك عبر منشور في قناة محافظة حمص على تلجرام.

ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص فرضت حظر تجوال مؤقت من الساعة الخامسة مساء أمس، وحتى الخامسة من صباح اليوم في جميع أحياء المدينة، وذلك عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته.

جريمة قتل في زيدل

وشهدت بلدة زيدل صباح أمس جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.