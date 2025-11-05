لمكافحة الإدمان.. جامعة حلوان تنظم لقاءاً تعريفياً عن "بيت التطوع"

فى إطار دورها المجتمعى واهتمامها برفع وعى الطلاب، عقدت وكالة البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان "لقاء تعريفي عن بيت التطوع" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى الندوة أعضاء من بيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان، إلى جانب عدد كبير من الطلاب.

وناقشت الندوة التعريف ببيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخدمات التى يقدمها في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى دعوة الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة التوعوية والتطوعية بالصندوق لتعزيز دورهم فى خدمة المجتمع.

وقد تناولت الندوة ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول صعوبة التعافى من الإدمان والتخلص من الخوف من نظرة المجتمع و بدء صفحة جديدة .

وتحرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الندوات إيماناً منها بأهمية توعية الشباب بخطورة انتشار هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها بكافة السبل الممكنة.