محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
أخبار البلد

لمكافحة الإدمان.. جامعة حلوان تنظم لقاءاً تعريفياً عن "بيت التطوع"

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

فى إطار دورها المجتمعى واهتمامها برفع وعى الطلاب، عقدت وكالة البيئة  بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ندوة  توعوية بعنوان "لقاء تعريفي عن بيت التطوع" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبإشراف  الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى الندوة أعضاء من بيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان، إلى جانب عدد كبير من الطلاب.

وناقشت الندوة التعريف ببيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخدمات التى يقدمها في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان لمرضى الإدمان،  بالإضافة إلى دعوة  الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة التوعوية والتطوعية بالصندوق لتعزيز دورهم فى خدمة المجتمع.

وقد  تناولت الندوة ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول صعوبة التعافى من الإدمان والتخلص من الخوف من نظرة المجتمع و بدء  صفحة جديدة .

وتحرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الندوات إيماناً منها بأهمية توعية الشباب بخطورة انتشار هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها بكافة السبل الممكنة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

