نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة

محمود محسن

قال ماهر عبد القادر عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنّ انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك يُعد بمثابة زلزال سياسي ضرب قلب واشنطن أولاً، ثم أصاب اليمين الإنجيلي الصهيوني واللوبي الصهيوني ثانيًا، موضحًا أن هذا الحدث غير المسبوق يعبّر عن تحول عميق في المشهد الأمريكي.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوى المحافظة في الولايات المتحدة، وخاصة اللوبي الصهيوني، أنفقت نحو 22 مليون دولار لدعم منافس ممداني خلال الأيام الـ 10 الأخيرة من الحملة الانتخابية، لكنها فشلت في إيقاف موجة التغيير التي قادها الناخب الأمريكي في نيويورك.

واشار إلى أنّ ممداني، الشاب البالغ من العمر 34 عامًا، والمهاجر الذي تحدث في خطابه بلغات متعددة منها العربية، حين قال لزوجته "حياتي" وأكد لأبناء حي كوينز العربي "أنا منكم ولكم"؛ يمثل رمزية عميقة في تهميش القيادات التقليدية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيرًا إلى أن انتخابه يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من التحول السياسي والاجتماعي.

ماهر عبد القادر الحزب الديمقراطي زهران ممداني نيويورك اليمين الإنجيلي الصهيوني

