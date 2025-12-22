"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية ساقية أبو شعره بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة ابنة القرية إسراء أنور صادق في حادث تصادم سيارة علي الطريق الصحراوي.

وقالت والدة إسراء ، إن نجلتها كانت تسعي من أجل لقمة العيش واستكمال دراستها حيث تخرجت من الثانوية الأزهرية والتحقت بكلية أصول الدين جامعة السادات ولكنها لم تذهب إلى الجامعة بسبب ظروف المعيشة.

وتابعت الأم ، أن نجلتها إسراء حافظة لكتاب الله منذ الصف السادس الابتدائي وكانت متفوقه في دراستها وكانت دائما تسعي من أجل استكمال تعليمها وكسب لقمة العيش.

وأوضحت الأم ، أن طفلتها كانت تعمل من أجل 150 جنيها في اليوم في محطة تصدير منتجات غذائية بوادي النطرون وتخرج من بعد صلاة الفجر وترجع في العاشرة مساء.

وأكدت الأم أنها نصحتها هي ووالدها أن لا تذهب مرة أخرى إلى العمل في اليوم السابق للحادث ولكنها رفضت وطالبتهم باستكمال عملها.

وتابعت الأم ، أنها تلقت تليفون صباح أمس أن نجلتها إسراء مصابة في حادث علي الطريق الصحراوي لتكتشف عند وصولها أن نجلتها جثة هامدة ترقد داخل مشرحة المستشفى.

وشيع العشرات من أهالي قرية ساقية أبو شعره بمركز اشمون جثمان إسراء صادق وسط حالة من الحزن بين الجميع.

