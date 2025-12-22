قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند
استدعت الدنمارك، السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


نائب محافظ القدس: الاحتلال يستهدف عزل المدينة عن محيطها
أعلن نائب محافظ القدس، عبر نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف عزل المدينة عن محيطها.


تشجيع السياحة البيئية داخل المحميات
أكدت هدى عمر الشوادفي، مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، أن المحميات الطبيعية في مصر لم تعد مقتصرة على الحفاظ على النباتات والحيوانات النادرة فقط، بل تحولت إلى وجهات سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة وفرص التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي لضمان استدامتها للأجيال القادمة.


خبير: ربط الشبكات الكهربائية بين الدول يوفر مليارات الدولارات

أكد الدكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لها أهمية كبيرة في تعزيز أمن الطاقة.


أمريكا أكبر المستوردين.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إن العلامات التجارية المحلية التي يقودها الشباب باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق الأزياء، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2026، مدعومة بجودة التصنيع المحلي وتوافر الخامات وقدرة المصممين المصريين على مواكبة الموضة العالمية.


نصائح عاجلة للسيدات قبل تخزين الدواجن بالفريزر.. فيديو
تزايدت الأحاديث حول الطريقة الصحيحة لتخزين الدواجن، حيث ينصح بوضع الدجاجة في الثلاجة لفترة محددة قبل نقلها للفريزر للتخزين، كما يشار إلى أن الدواجن المجمدة تعتبر ذات جودة أفضل مقارنة بالحية، وفي هذا السياق، ظهرت مطالب تدعو إلى حظر تداول الدواجن الحية.


مشروبات بسيطة وحلول نفسية سريعة لمقاومة الاكتئاب الشتوي.. الروشتة
مع انخفاض درجات الحرارة وقِصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، يعاني كثيرون من تقلبات المزاج والشعور بالخمول أو الاكتئاب الشتوي.


روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
اتهمت روسيا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي بالجيش الروسي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025.

الدنمارك برامج التوك شو القدس السياحة البيئية الدولارات أمريكا الدواجن الاكتئاب الشتوي روسيا أسعار الذهب أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد