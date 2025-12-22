أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

استدعت الدنمارك، السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



نائب محافظ القدس: الاحتلال يستهدف عزل المدينة عن محيطها

أعلن نائب محافظ القدس، عبر نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف عزل المدينة عن محيطها.



تشجيع السياحة البيئية داخل المحميات

أكدت هدى عمر الشوادفي، مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، أن المحميات الطبيعية في مصر لم تعد مقتصرة على الحفاظ على النباتات والحيوانات النادرة فقط، بل تحولت إلى وجهات سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة وفرص التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي لضمان استدامتها للأجيال القادمة.



خبير: ربط الشبكات الكهربائية بين الدول يوفر مليارات الدولارات

أكد الدكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لها أهمية كبيرة في تعزيز أمن الطاقة.



أمريكا أكبر المستوردين.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إن العلامات التجارية المحلية التي يقودها الشباب باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق الأزياء، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2026، مدعومة بجودة التصنيع المحلي وتوافر الخامات وقدرة المصممين المصريين على مواكبة الموضة العالمية.



نصائح عاجلة للسيدات قبل تخزين الدواجن بالفريزر.. فيديو

تزايدت الأحاديث حول الطريقة الصحيحة لتخزين الدواجن، حيث ينصح بوضع الدجاجة في الثلاجة لفترة محددة قبل نقلها للفريزر للتخزين، كما يشار إلى أن الدواجن المجمدة تعتبر ذات جودة أفضل مقارنة بالحية، وفي هذا السياق، ظهرت مطالب تدعو إلى حظر تداول الدواجن الحية.



مشروبات بسيطة وحلول نفسية سريعة لمقاومة الاكتئاب الشتوي.. الروشتة

مع انخفاض درجات الحرارة وقِصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، يعاني كثيرون من تقلبات المزاج والشعور بالخمول أو الاكتئاب الشتوي.



روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز

اتهمت روسيا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي بالجيش الروسي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025.