أمريكا أكبر المستوردين.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إن العلامات التجارية المحلية التي يقودها الشباب باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق الأزياء، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2026، مدعومة بجودة التصنيع المحلي وتوافر الخامات وقدرة المصممين المصريين على مواكبة الموضة العالمية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة « صدى البلد» إن فئة الشباب تُعد الأكثر إقبالًا على إطلاق علامات تجارية محلية، خاصة المشروعات الصغيرة التي تعتمد على رؤوس أموال محدودة.

وأشارت إلى أن الطلب يتركز على القطع الأساسية الثابتة مثل القمصان البسيطة قصيرة الأكمام وقطع الـ«هودي» الواسعة، إلى جانب منتجات أخرى تواكب الصيحات العالمية.

وتابعت أن السوق المصري يضم مصانع ومصممين محترفين قادرين على تقديم منتجات تنافس كبرى العلامات العالمية، سواء في المعاطف أو السترات الطويلة وغيرها من القطع المرتبطة بصيحات الموضة الدولية.

وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت نموًا تجاوز 21% منذ مطلع عام 2025 وحتى شهر أغسطس، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد من أكبر الأسواق المستوردة للمنتج المصري.