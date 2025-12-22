نيافة الأنبا فام يفتتح معرض ملابس إخوة الرب لعيد الميلاد بشرق المنيا

افتتح نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، معرضًا لملابس عيد الميلاد لأبناء إخوة الرب بالإيبارشية، وذلك في بيت الأنبا بولا للمؤتمرات في قرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية.

الكنيسة والأسرة

يأتي هذا المعرض الذي استهدف ١٢٠٠ مخدوم، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها الإيبارشية، في مثل هذا التوقيت من كل عام لخدمة أبنائها من إخوة الرب، بالإضافة لمعرض المستلزمات الدراسية مع بداية كل عام دراسي.

أشار نيافة الأنبا فام، أن الكنيسة هي سند الأسرة وبيتها الكبير، التي تحتوي أبناءها روحيًا واجتماعيًا بالتوازي، وتبذل قصارى جهدها لسد اي إحتياج، في حدود ما يتاح لها من امكانيات ومحبة الأخرين.