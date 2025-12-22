نصائح عاجلة للسيدات قبل تخزين الدواجن بالفريزر.. فيديو

تزايدت الأحاديث حول الطريقة الصحيحة لتخزين الدواجن، حيث ينصح بوضع الدجاجة في الثلاجة لفترة محددة قبل نقلها للفريزر للتخزين، كما يشار إلى أن الدواجن المجمدة تعتبر ذات جودة أفضل مقارنة بالحية، وفي هذا السياق، ظهرت مطالب تدعو إلى حظر تداول الدواجن الحية.



وأكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أن انتاج الدواجن وتحديدا بنسبة 65 % لـ 70 % تكون عن طريق صغار المربين، وأن معظمهم لا يستطيعون توفير مجاز مجهزة بنسبة 100%.

الدواجن

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن المربي الصغير يقوم بـ ببيع الدواجن حية للتجار، أو يتم بيعها للمجاز، وفي كل الأحوال سيتم نقل الدواجن من مكان لآخر، وأنه ضد فكرة إلغاء بيع وتداول الدواجن الحية، لأنه في حالة تحويل الأسواق لبيع الدواجن المثلجة فقط، سينتج عنها مشكلات، وأنه في هذه الحالة ستكون هناك منافسة قوية مع الدواجن المجمدة المستوردة.

حماية للصناعة المحلية

وأشار إلى أنه في حالة الحفاظ على بيع الدواجن الحية بنسبة 70 %، سينتج عنها حماية للصناعة المحلية، بدلا من الذهاب للاستيراد وأن الجميع يجب العمل على الحفاظ على الصناعة المحلية.

وأوضح أن المواطنين الآن إذا وضع أمامها دواجن حية ومثلجة، الجميع سيذهب للحي، فمن الصعب تغيير رغبة المواطن في تناول سلعة تتعارض مع رغبته معلقًا :" لازم نحترم ذوق المستهلك".

وقال إن الجميع تربى على تناول الدواجن الحية، ومن الصعب منع تداول الدواجن الحية، وأن يتناول الجميع الدواجن المثلجة.

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أنه ينصح المواطنين بعدم وضع الدواجن في الفريزر مباشرة بعد ذبحها بغرض التخزين، موضحًا أن الطريقة الصحيحة للتخزين هي وضعها أولاً في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، ومن ثم نقلها إلى المجمد.



وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الدواجن بعد الذبح يجب أن تتعرض لـ نفق التجميد، وأن الهدف هناك أن تتجمد الدجاجة بشكل كامل وفي وقت واحد، ففي حالة تخزين الدواجن بعد ذبحها في الفريزر تكون غير صحية.

ولفت إلى أنه من الأمور الصحية الصحية، للتعامل مع الدواجن المذبوحة يفضل أن توضع في الطهي بشكل مباشر، أو وضعها في الثلاجة العادية لمدة 72 ساعة، وبعد ذلك يتم التخزين.

الدواجن لا تخرج رائحة



وأشار إلى أن الدواجن لا تخرج رائحة إذا تم غسلها بطريقة صحيحة، ووضعها في الثلاجة لتصل لدرجة حرارة منخفضة، وبعد ذلك تخزن.