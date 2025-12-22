خبير: ربط الشبكات الكهربائية بين الدول يوفر مليارات الدولارات

أكد الدكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لها أهمية كبيرة في تعزيز أمن الطاقة.

وأضاف استشاري الطاقة المتجددة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالإضافة إلى امتلاكها بنية تحتية قوية عاملاً رئيسياً في تمكينها من تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشار إلى أن ربط الشبكات الكهربائية بين الدول يساهم في توفير مليارات الدولارات لجميع الأطراف المعنية، حيث يستفيد الجميع من تحسين الأداء الذي توفره هذه الخطوة.

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع الأردن يعتبر نموذجاً ناجحاً، حيث يبلغ أقصى حمل كهربائي في الأردن حوالي 4000 ميجاوات، زوأكد أن تنفيذ الربط أو تجديد اتفاقيات التعاون في هذا المجال يمثل إنجازاً مهماً للأردن والدول المجاورة.

