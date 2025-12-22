استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. شركة الكهرباء تؤمّن الكابلات المكشوفة برأس غارب

تدخلت شركة الكهرباء بشكل عاجل لتأمين عدد من الكابلات واللحامات الكهربائية المكشوفة بمدينة رأس غارب، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وجاء التحرك بعد تلقي ورصد شكاوى من أهالي المدينة بشأن وجود كابلات كهربائية على سطح الأرض وعلب اتصال مفتوحة بعدة مناطق، من بينها دمشق، وخور رحمي، والسقالة، ومنطقة الشركة العامة، وخلف محطة كهرباء الشمالية، ومنطقة العبور، ومنطقة 128، والسوق القديم، وشارع الحرية.

وعلى الفور، دفعت الشركة بفرق الطوارئ الفنية إلى المواقع المشار إليها، حيث جرى ردم وتأمين الكابلات المكشوفة، وإغلاق علب الاتصال وتنفيذ أعمال مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تأمين الشبكة الكهربائية ومنع أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الشبكات الكهربائية داخل مدينة رأس غارب، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.