وعكة صحية.. هدى المفتي تطالب جمهورها بالدعاء لوالد أحمد عبد الحميد

طالبت الفنانة هدى المفتي، جمهورها بالدعاء لوالد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت هدى المفتي عبر ستوري انستجرام: “الدعاء يغير الأقدار الرجاء الدعاء للاستاذ محمد عبد الحميد والد آية وأحمد عبد الحميد بالشفاء العاجل”.

هدى المفتي على انستجرام

وكان قد كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن تعرض والده، الماكيير الكبير محمد عبد الحميد، لوعكة صحية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “الدعاء يغير الأقدار، أرجوكم ادعوا لأبويا، ربنا يعمل معجزة ويرده لينا تاني ويشفيه يا رب”، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الفنانين والجمهور.

يُذكر أن أحمد عبد الحميد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي قدم تجربة درامية اجتماعية جديدة تدور أحداثها في أجواء الريف، وتحديدًا بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مسلطًا الضوء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة وتأثيرها على حياة الناس، وذلك من خلال حكاية ثلاث شخصيات رئيسية في إطار إنساني مليء بالصراعات.