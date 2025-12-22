يوسف حشيش شقيق شريف سلامة في "على قد الحب

انضم الفنان يوسف حشيش، إلى أبطال مسلسل "على قد الحب"، الذي يقوم ببطولته كل من شريف سلامة، ونيللي كريم.

العمل كان قد بدأ تصويره قبل نحو ثلاث أسابيع، وهو مكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على مدار أيام موسم رمضان 2026.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.