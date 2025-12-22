بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه

علي مدار الساعات الماضية، انتشرت عدد من الصور والفيديوهات لخطوبة حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، وبلوجر يدعي" كروان مشاكل"، وقد حظت علي انتشار واسع من قبل متابعيهم.

ولم يمر هذا الحفل العائلي الذي تم في منزل عم العروس، مرور الكرام، حيث اشعلت أزمة اصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها في السطور التالية.

لم تكن خطوبة كروان مشاكل علي حفيدة شعبان عبد الرحيم، حادث سعيد علي كل عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فكروان مشاكل، والذي دخل في عدة أزمات علي مواقع التواصل الاجتماعي، اثار خبر خطوبته غضب عم العروسة، وهو عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي خرج عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث قال: حسبي الله ونعم الوكيل فينك يا ابويا لو انت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي .



وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: بجد أنا مش مصدق انا اخوكم الصغير تضمرو حياتي لي بموضوع زي دة لي عشان شوفتو مني اي وحش دة موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف يعني انتو لي بتعملو كدة في نفسكم طيب اعملو كدة في الدره عشان شكلنا وشغلنا وحياتنا والتاريخ الكبير بتاع شعبان عبدالرحيم.

واضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: عمري في حياتي ما هبقى مع الموضوع دة لو علي موتي احنا مش ممكن يكون في عقل في الموضوع دة أنا بجد هتجنن.