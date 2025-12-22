قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه

عدوية عبد الرحيم
عدوية عبد الرحيم
أحمد البهى

علي مدار الساعات الماضية، انتشرت عدد من الصور والفيديوهات لخطوبة حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، وبلوجر يدعي" كروان مشاكل"، وقد حظت علي انتشار واسع من قبل متابعيهم. 

ولم يمر هذا الحفل العائلي الذي تم في منزل عم العروس، مرور الكرام، حيث اشعلت أزمة اصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها في السطور التالية. 

لم تكن خطوبة كروان مشاكل علي حفيدة شعبان عبد الرحيم، حادث سعيد علي كل عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فكروان مشاكل، والذي دخل في عدة أزمات علي مواقع التواصل الاجتماعي، اثار خبر خطوبته غضب عم العروسة، وهو عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي خرج عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

حيث قال: حسبي الله ونعم الوكيل فينك يا ابويا لو انت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي .  
 

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: بجد أنا مش مصدق انا اخوكم الصغير تضمرو حياتي لي بموضوع زي دة لي عشان شوفتو مني اي وحش دة موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف يعني انتو لي بتعملو كدة في نفسكم طيب اعملو كدة في الدره عشان شكلنا وشغلنا وحياتنا والتاريخ الكبير بتاع شعبان عبدالرحيم. 

واضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: عمري في حياتي ما هبقى مع الموضوع دة لو علي موتي احنا مش ممكن يكون في عقل في الموضوع دة أنا بجد هتجنن. 

حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم الفنان شعبان عبد الرحيم كروان مشاكل عدوية شعبان عبد الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مينا ماهر يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر

مهيب يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة منتخب مصر

كهربا

كهربا: دا وقت مساعدة ومساندة منتخب مصر

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد