قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة بالسرطان وتعرضت للضرب.. أبرز تصريحات جيهان سلامة

جيهان سلامة
جيهان سلامة
أحمد البهى

تصدرت الفنانة جيهان سلامة، مؤشرات البحث، وذلك بعد تصريحاتها في احدي البرامج التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك التصريحات: 

خيانة : 

قالت الفنانة جيهان سلامة إن خطيبها خانها بعد ثلاث سنوات من فترة الخطوبة، حيث تمت خطبتها في سن المراهقة وتحديداً منذ أن كانت طالبة في المرحلة الثانوية العامة. 

واوضحت أن خطيبها خانها مع صديقتها المقربة رغم أنها كانت تحبه.

إصابة بالسرطان: 

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة عن تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها أصبحت في حالة صحية جيدة بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون استمرت لعدة سنوات.


وقالت جيهان سلامة، إنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتالية، موضحة أن آخر عملية أجرتها كانت منذ أكثر من عام بقليل. 


 

وأضافت أن الأطباء أخبروها في بداية المرض بصعوبة حالتها، حيث قال لها أحد الأطباء إن احتمالية وفاتها قد تكون خلال 9 أشهر، كما أبلغها طبيب آخر أنه حتى مع الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لمدة 20 عامًا فلن يتم الشفاء التام.

وأوضحت جيهان سلامة أنها تعمدت عدم الحديث عن مرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة العلاج، مفضلة الصمت حتى اكتمال شفائها، قائلة إنها لم ترغب في الظهور أو إثارة الجدل قبل التأكد من تجاوز الأزمة الصحية بالكامل.

زواج وضرب : 

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة كواليس مشاجرتها مع زوجها بسبب دورها فى فيلم «لحم رخيص»، موضحة أنه تعدى عليها بالضرب بعد أسبوع من الزواج، بعد ان  شاهد دورها في الفيلم. 

وقالت الفنانة جيهان سلامة: زوجى أتعرف عليا بعد ما قدمت دورى فى فيلم لحم رخيص وكان بيحبنى قوى، وبعد ما اتجوزنا بأسبوع ضربني لأنه تفاجئ بالفيلم بس أنا حسيت إن دى قصة وهمية عملها علشان أعتزل التمثيل وأقعد فى البيت، ومش عارفة عمل ليه اللفة دى كلها رغم إنه كان ممكن يكون واضح من البداية. 

الفنانة جيهان سلامة جيهان سلامة سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: اتخاذ إجراءات وقرارات فورية لدعم التأمين الصحي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية بموقف قويسنا النموذجي تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. صور

رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد

مرور 99 عاما على إنشائها.. بورفؤاد درة الماضي وعطر الحاضر

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد