إصابة بالسرطان وتعرضت للضرب.. أبرز تصريحات جيهان سلامة

تصدرت الفنانة جيهان سلامة، مؤشرات البحث، وذلك بعد تصريحاتها في احدي البرامج التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك التصريحات:

خيانة :

قالت الفنانة جيهان سلامة إن خطيبها خانها بعد ثلاث سنوات من فترة الخطوبة، حيث تمت خطبتها في سن المراهقة وتحديداً منذ أن كانت طالبة في المرحلة الثانوية العامة.

واوضحت أن خطيبها خانها مع صديقتها المقربة رغم أنها كانت تحبه.

إصابة بالسرطان:

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة عن تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها أصبحت في حالة صحية جيدة بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون استمرت لعدة سنوات.



وقالت جيهان سلامة، إنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتالية، موضحة أن آخر عملية أجرتها كانت منذ أكثر من عام بقليل.





وأضافت أن الأطباء أخبروها في بداية المرض بصعوبة حالتها، حيث قال لها أحد الأطباء إن احتمالية وفاتها قد تكون خلال 9 أشهر، كما أبلغها طبيب آخر أنه حتى مع الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لمدة 20 عامًا فلن يتم الشفاء التام.

وأوضحت جيهان سلامة أنها تعمدت عدم الحديث عن مرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة العلاج، مفضلة الصمت حتى اكتمال شفائها، قائلة إنها لم ترغب في الظهور أو إثارة الجدل قبل التأكد من تجاوز الأزمة الصحية بالكامل.

زواج وضرب :

كما كشفت الفنانة جيهان سلامة كواليس مشاجرتها مع زوجها بسبب دورها فى فيلم «لحم رخيص»، موضحة أنه تعدى عليها بالضرب بعد أسبوع من الزواج، بعد ان شاهد دورها في الفيلم.

وقالت الفنانة جيهان سلامة: زوجى أتعرف عليا بعد ما قدمت دورى فى فيلم لحم رخيص وكان بيحبنى قوى، وبعد ما اتجوزنا بأسبوع ضربني لأنه تفاجئ بالفيلم بس أنا حسيت إن دى قصة وهمية عملها علشان أعتزل التمثيل وأقعد فى البيت، ومش عارفة عمل ليه اللفة دى كلها رغم إنه كان ممكن يكون واضح من البداية.