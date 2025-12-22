قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
بالصور

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

أحمد البهى

عادت الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق لتنافس بالماراثون الرمضاني القادم، وذلك بعدما كانت ستتخذ قرارا بعدم المشاركة في شهر رمضان القادم، إثر خلاف مع الشركة المنتجة لمسلسلها الجديد، وفي السطور التالية نرصد القصة كاملة: 

بداية الأزمة:

 

البداية حين اعلنت الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، خوض الماراثون من خلاله عمل درامي وهو “ عاليا”، والذي تدور أحداثه في اطار 15 حلقة، وتتعاون فيه مع المؤلف إيمن سلامة، والذي قدما معًا عدد من الاعمال الهامة ابرزها مع سبق الاصرار، وحكاية حكاية، حيث صرحت انها تريد من خلال هذا العمل، ان تتعاون مع مؤلف كبير حتي لاتضطر الي التدخل في امور اخري. 

وعلي قدم وساق بدء الاعداد الي العمل والاعلان عن الاسماء المشاركة للفنانة غادة عبد الرازق في بطولة العمل، وهم صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، آية سليم، عمرو عابد. 

إعتذار غادة عبد الرازق: 

الا ان الجمهور فوجىء خلال الساعات الماضية، بتسريب أخبار تفيد باعتذار الفنانة غادة عبد الرازق عن العمل، وعدم خوض الماراثون الرمضاني، بعد عدم بدء الشركة المنتجة في التصوير بشكل فعلي، الا ان سرعان ما حدثت مفاوضات بين الطرفين استمرت لايام قليلة للغاية، واسفرت تلك المفاوضات عن عودة غادة عبد الرازق الي مسلسل عاليا، والبدء في التصوير خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يتولي أحمد حسن الاخراج، بعد ان تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل" شباب امرأة". 

