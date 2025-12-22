بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

عادت الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق لتنافس بالماراثون الرمضاني القادم، وذلك بعدما كانت ستتخذ قرارا بعدم المشاركة في شهر رمضان القادم، إثر خلاف مع الشركة المنتجة لمسلسلها الجديد، وفي السطور التالية نرصد القصة كاملة:

بداية الأزمة:

البداية حين اعلنت الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، خوض الماراثون من خلاله عمل درامي وهو “ عاليا”، والذي تدور أحداثه في اطار 15 حلقة، وتتعاون فيه مع المؤلف إيمن سلامة، والذي قدما معًا عدد من الاعمال الهامة ابرزها مع سبق الاصرار، وحكاية حكاية، حيث صرحت انها تريد من خلال هذا العمل، ان تتعاون مع مؤلف كبير حتي لاتضطر الي التدخل في امور اخري.

وعلي قدم وساق بدء الاعداد الي العمل والاعلان عن الاسماء المشاركة للفنانة غادة عبد الرازق في بطولة العمل، وهم صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، آية سليم، عمرو عابد.

إعتذار غادة عبد الرازق:

الا ان الجمهور فوجىء خلال الساعات الماضية، بتسريب أخبار تفيد باعتذار الفنانة غادة عبد الرازق عن العمل، وعدم خوض الماراثون الرمضاني، بعد عدم بدء الشركة المنتجة في التصوير بشكل فعلي، الا ان سرعان ما حدثت مفاوضات بين الطرفين استمرت لايام قليلة للغاية، واسفرت تلك المفاوضات عن عودة غادة عبد الرازق الي مسلسل عاليا، والبدء في التصوير خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يتولي أحمد حسن الاخراج، بعد ان تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل" شباب امرأة".