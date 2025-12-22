قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
شهد أمين : جوائز قرطاج لـ "هجرة" إنجاز جديد للسينما السعودية

محمد نبيل

قبل عرضه بدور العرض السينمائية، وبعد رحلة في العديد من المهرجانات العالمية والعربية، حصل الفيلم السعودي "هجرة" على جائزتين في ختام الدورة الـ 36 لأيام قرطاج السينمائية وهما جائزة أفضل صورة لمدير التصوير Miguel Loann Littin Menz وتسلمها منتج الفيلم محمد الدراجي وأيضا جائزة أفضل ممثل لنواف الظفيري عن شخصية أحمد التي قدمها ضمن أحداث الفيلم وتسلمتها عنه بطلة الفيلم خيرية نظمي، حيث أضطر للعودة إلي المملكة لارتباطه بتصوير عمل فني.

وأعربت المخرجة شهد أمين، عن سعادتها الغامرة بحصول الفيلم على هذه الجوائز، وقالت: “سعدت بحصول ”هجرة" على جائزة أفضل إدارة تصوير وأفضل تمثيل، فهذه ثمرة العمل المضني لتكوين هذه الصورة التي ترجمها ميغيل، الذي انبهر بالجغرافيا الخاصة بالمكان ومواقع التصوير، وتمكنا من ترجمتها إلى صورة درامية رائعة لفيلم هو مصدر فخر لي. 

وكذلك أداء الممثلين الرائع، الذين عملت معهم لمدة أربعة أشهر في تحضيرات مستمرة للوصول إلى هذا المستوى، وتوج بحصول نواف الظفيري على جائزة أفضل ممثل في قرطاج، وهو إنجاز للسينما السعودية. 

وأيضاً التعاون المشترك مع محمد الدراجي ومحمد حفظي للوصول بهذا الفيلم إلى المستوى العالمي، الذي يتواكب مع فوزه في مهرجان البندقية (فينيسيا)، وحصوله على جائزتين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو مصدر فخر لي. وأخيراً، مشاركتي في مهرجان قرطاج للمرة الثانية وحصولي على جائزتين منه".

أما نواف الظفيري، فأكد على فرحته الغامرة وامتنانه لإدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية على منحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، وقال: "إن هذه الجائزة تمثل إنجازاً للسينما السعودية المزدهرة. فالسينما فن جماعي بامتياز، وهذا الفوز ليس إلا تتويجاً لجهود كل فرد من طاقم العمل الرائع، الذي ساهم بإخلاص في إخراج هذا العمل إلى النور، فكل ما حققته في مسيرتي الفنية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء والدتي الذي يرافقني دائماً.

وتدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية لنسوة تتحول إلى رحلة روحية.

و تحمل الرحلة ثقل تراث بأكمله، عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة، وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة والحفيدة الصغرى شمالاً للبحث عنها، لتسلط رحلتهما الضوء على الروابط الثقافية والعمرية.
 الفيلم من بطولة: خيرية نظمي، ولمار فادن، ونواف الظفيري، ورغد بخاري، وعبدالسلام الحويطي، ولنا قمصاني، وغالية أمين، وبراء عال.

ويضم فريق العمل: مدير التصوير ميغيل ليتين مينز، ومصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار.

